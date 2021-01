Strasser slalomt naar zege in eerste wereldbekerwedstrijd

Strasser noteerde de achtste tijd in de eerste run en zag hoe hij met een vijfde tijd in de tweede run bijna een halve seconde sneller was dan de Oostenrijker Michael Matt. Die was na een 26e tijd in de eerste run de snelste in de tweede slalom. Schwarz en Feller kwamen daarna dichtbij, maar waren net iets langzamer. De Fransman Clément Noël vertrok als laatste voor de tweede run met bijna een seconde voorsprong op Strasser, maar eindigde slechts als zevende.