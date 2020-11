Strafpunten voor Yamaha in MotoGP na geknoei met motoren

Opmerke­lijk: gestopte Nycke Groot in voorlopige EK-selectie handbal­sters

22 oktober Nycke Groot is de verrassende naam in de voorlopige selectie van bondscoach Emmanuel Mayonnade voor het EK in december in Noorwegen. Groot nam in januari 2019, kort na het EK in Frankrijk, afscheid van Oranje.