Straf en mogelijk handbreuk Marc Márquez na flinke crash: ‘Dit ongeluk was mijn fout’

met videoMotorcoureur Marc Márquez heeft in ieder geval een straf overgehouden aan zijn crash in de Grote Prijs van Portugal, maar mogelijk ook een breukje in zijn rechterhand. Zijn team Repsol Honda meldde dat de zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP nader onderzoek laat doen in een ziekenhuis in Barcelona.

Márquez speelde een ietwat bedenkelijke rol in de beginfase van de openingsrace van dit jaar op het circuit van Portimão. De Spanjaard startte van poleposition, maar kwam slecht weg en viel terug naar de vierde plaats. De Portugees Miguel Oliveira had een bliksemstart en schoot van de vierde naar de eerste plaats. In een poging verloren terrein goed te maken, reed Márquez publiekslieveling Oliveira ondersteboven. Beide racers vielen uit.

De wedstrijdleiding strafte Márquez vrij mild. Hij moet over een week in de Grote Prijs van Argentinië in twee ronden een extra lus rijden. ,,Het spijt mij. Dit ongeluk was mijn fout, ik verdien het om gestraft te worden,” zei hij.

Een handbreuk zou erger zijn voor Márquez, die begin 2020 zijn arm brak door een val en sindsdien vier keer is geopereerd. Hij speelde de afgelopen twee seizoenen geen rol van betekenis in het kampioenschap.

Volledig scherm Marc Márquez crasht met Miguel Oliveira. © AFP

Francesco Bagnaia maakte de best denkbare seizoensstart in de MotoGP. De regerend wereldkampioen won na de sprintrace op zaterdag ook de hoofdrace in Portugal. De Italiaan van Ducati zag de Portugese thuisrijder Miguel Oliveira (Aprilia) een bliksemstart maken en in de eerste ronde de leiding nemen. Niet veel later kwam Oliveira in botsing met de Spaanse achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez (Honda, zie de video hieronder) en was de race voor beide coureurs voorbij.

Vanaf dat moment had Bagnaia de controle in de race. De Spanjaard Maverick Viñales (Aprilia) kon lang mee in het spoor van de wereldkampioen, maar hij gaf geleidelijk aan terrein prijs. Hij finishte als tweede. De Italiaan Marco Bezzecchi (Ducati) werd derde.

Bendsneyder en Van den Goorbergh

De eerste race van dit jaar in de Moto2 verliep voor de Nederlandse motorracers teleurstellend. Bo Bendsneyder kwam in de Grote Prijs van Portugal al vroeg in de race ten val en moest de strijd staken. Zonta van den Goorbergh miste de energie om de race uit te rijden. Hij reed zijn motor zeven ronden voor het einde de garage in.

De Spanjaard Pedro Acosta won de race op het circuit van Portimão, zijn landgenoot Arón Canet werd tweede. De Italiaan Tony Arbolino eindigde als derde.

De 24-jarige Bendsneyder startte de race vanaf de tiende plek en ging in de eerste ronde goed mee voorin. In de tweede ronde ging het mis in de eerste bocht. Bendsneyder werd licht aangetikt door een andere rijder, en schoof door die touché onderuit op zijn motor. De Nederlander was zichtbaar gefrustreerd en beende boos weg.

De 17-jarige Van den Goorbergh was na de testraces een week geleden ziek geworden en had volgens teammanager Jarno Janssen enkele dagen vooral op bed gelegen. Hij probeerde er het beste van te maken in Portimão, maar zijn lichaam was duidelijk nog niet hersteld. Hij reed de race voornamelijk rond de achttiende plaats, voordat hij opgaf.

Volledig scherm Collin Veijer © Ronny Lekl

Veijer debuteert in Moto3

Collin Veijer maakte een uitstekend debuut in de Moto3. De 18-jarige Staphorster kwam in de Grote Prijs van Portugal als twaalfde over de finish op zijn Husqvarna en verdiende 4 punten voor het wereldkampioenschap.

Veijer startte in de race op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão als veertiende en reed een solide race met een sterke slotfase, waarin hij in de laatste ronde nog de Spanjaard David Salvador inhaalde en van de dertiende naar de twaalfde plaats oprukte.

De zege was voor de Spanjaard Daniel Holgado, die aan de meet zijn landgenoot David Munõz (tweede) en de Braziliaan Diogo Moreira (derde) voorbleef.

Veijer rijdt zijn eerste seizoen in het WK wegrace bij het GP-team Liqui Moly Husqvarna Intact. Hij wil dit jaar de beste ‘rookie’ (eerstejaars) worden en WK-punten halen. Aan die tweede opdracht heeft hij meteen al voldaan.

De voorbereiding op het seizoen verliep niet vlekkeloos. Veijer liep in februari door een val bij het motorcrossen een pijnlijke vingerblessure op. Een pees was dusdanig beschadigd, dat de jonge Staphorster een maand lang niet mocht motorrijden. Hij miste daardoor de eerste testraces van dit jaar in het Spaanse Jerez. Vorig weekeinde kon hij pas zijn eerste rondjes op de Husqvarna rijden tijdens de tweede en laatste testsessies in Portimão.