Stephen Curry vraagt bij start nieuw NBA-seizoen aandacht voor collega in Russische gevangenis

Stephen Curry liet zich bij de seizoensopening direct gelden en was met 33 punten de topschutter van de avond. Aan de zijde van de Lakers nam LeBron James, begonnen aan zijn twintigste seizoen in de NBA, 2 punten minder voor zijn rekening.

Curry vroeg na de wedstrijd aandacht voor basketbalster Brittney Griner, die sinds dit jaar in een Russische gevangenis zit vanwege drugssmokkel. Griner reisde met cannabisolie in haar bezit. Dat is legaal in de Verenigde Staten, maar verboden in Rusland. Griner kreeg er een gevangenisstraf van negen jaar voor. Tevergeefs proberen de Amerikaanse autoriteiten sinds haar gevangenneming vrij te krijgen. Gisteren vierde Griner haar verjaardag.