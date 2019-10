Steenhuis verovert brons bij Grand Slam in Abu Dhabi

De Nederlandse judoka verloor in de kwartfinales met waza-ari van de Sloveense Klara Apotekar. Daarna won Steenhuis in de herkansing van de Britse Natalie Powell op straffen. In dezelfde klasse als Steenhuis strandde Marhinde Verkerk in de tweede ronde. Ze verloor van de regerend wereldkampioene Madeleine Malonga op waza-ari.



Roy Meyer (+100 kg) is al zeker van zilver. Hij strijdt later op zaterdag in de finale nog om goud tegen de Oekraïner Jakiv Chammo. Henk Grol verloor in dezelfde klasse zijn eerste duel, op ippon.



Tessie Savelkous werd in de zwaarste vrouwendivisie (+78) in de eerste ronde uitgeschakeld. Ook Michael Korrel (-100 kg) was al na zijn eerste partij klaar. Voor Jesper Smink (-90 kg) was de derde ronde het eindstation. Ook Simeon Catharina (-100 kg) redde het niet in de derde ronde.