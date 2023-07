Steenbergen vijfde op 200 meter vrije slag, wereldrecord O’Callaghan

Zeilster Marit Bouwmees­ter begint goed aan olympisch testevent in Frankrijk

Marit Bouwmeester is goed begonnen aan het olympisch testevent in Frankrijk. Onder lastige omstandigheden voor de kust van Marseille werd de 35-jarige zeilster twee keer tweede. Daarmee voert ze het klassement in de Ilca 6-klasse na de eerste dag aan. Duko Bos werd in de Ilca 7-klasse dertiende en twaalfde en staat daarmee elfde.