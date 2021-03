Status van rijzende ster Bol is veranderd: ‘Maar ik ben nog steeds dezelfde Femke’

Aandacht

,,Ik ben inmiddels wel gewend aan die aandacht, maar het verandert mij niet hoor. Ik denk niet anders over mezelf of over anderen. Ik ben nog steeds dezelfde Femke. Die doet haar ding, traint hard en geniet van haar sport. Ik voel me ook helemaal niet speciaal. Ik denk altijd: wat ik kan, kan een ander ook. Nuchter en bescheiden zijn is ook hoe ik ben opgegroeid.’’



Die instelling komt haar goed van pas in Torun, waar ze vrijdag in actie komt in de series. ,,Het doet wel wat met me, die favorietenstatus. De mensen verwachten wat van me. Aan de andere kant neem ik het maar niet te veel met me mee. Ik ben pas 21, dit is pas mijn eerste EK indoor, er kan op zo’n toernooi van alles gebeuren. Misschien stijgt een andere atlete wel boven zichzelf uit. Maar ik ben fit, weet wat ik kan en weet ook dat hier sta als degene met de beste tijd.’'