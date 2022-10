Staande ovatie voor sportieve Sanne van Dijk na strijd om brons op WK judo

Met videoSanne van Dijke heeft Nederland de eerste medaille bezorgd op de WK judo. De 27-jarige judoka pakte in Tasjkent brons in de klasse tot 70 kilogram. Van Dijke was al snel uitgeschakeld voor goud, maar knokte zich via de herkansingen alsnog naar het podium.

De partij om het brons kende een bijzondere afloop. De tegenstander van Van Dijke, de Japanse Shiho Tanaka, raakte tijdens de partij geblesseerd en kon dus niet verder. Van Dijke tilde daarom haar geblesseerde tegenstander van de tatami en vierde daarna pas haar bronzen plak. Het publiek in Oezbekistan kon het gebaar duidelijk waarderen en gaf haar een staande ovatie.

Eerder op de dag verloor Van Dijke in de kwartfinales van de Kroatische Lara Cvjetko, die uiteindelijk in de finale haar meerdere moest erkennen in haar landgenote Barbara Matic. In de eerste ronde van de herkansingen versloeg de Nederlandse Michaela Polleres uit Oostenrijk.

Wereldkampioene Matic is de nummer 1 van de wereld, Van Dijke is de mondiale nummer 2. Eerder dit jaar bereikte de Nederlandse op de EK in Sofia als titelverdedigster weer de finale. Ze verloor die en moest genoegen nemen met zilver.

Van ’t End uitgeschakeld

Noël van ’t End kwam in de klasse tot 90 kilogram niet verder dan de derde ronde. De wereldkampioen van drie jaar geleden liep tegen de Bulgaar Ivaylo Ivanov in de golden score – de verlenging – tegen zijn derde straf aan, wat meteen het einde van de wedstrijd en zijn toernooi betekende.

In de tweede ronde had Van ’t End (31), begonnen met een bye, nog een zwaarbevochten overwinning geboekt op de Portugees Anri Egutidze. Ook in dat gevecht viel de beslissing in de golden score.

Van ’t End, die vorig jaar een elleboogoperatie heeft ondergaan, werd in 2019 in Tokio wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram. Begin dit jaar verloor hij op de EK in Sofia al in zijn eerste wedstrijd.

Jesper Smink ging onderuit in de tweede ronde. De Duitser Eduard Trippel was hem de baas.

De Nederlandse judobond heeft drie medailles als doelstelling op de WK in de hoofdstad van Oezbekistan. Tijdens de eerste vier dagen van het toernooi kwamen de Oranje-judoka’s echter niet in de buurt van het podium. De WK judo duren tot en met donderdag.

Volledig scherm Noël van ’t End tijdens een training op Papendal. © ANP

