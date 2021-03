Sprinter Van Gool gediskwalificeerd op EK na valse start op 60 meter

Geen olympische limiet voor Foppen op 5000 meter

26 februari Atleet Mike Foppen is er in het Franse Toulon niet in geslaagd te voldoen aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Foppen sloot de wedstrijd in de open lucht vrijdag af als derde in een tijd van 13.20.05. Daarmee bleef hij boven de gevraagde tijd van 13.13.50.