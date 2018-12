Springruiter Smolders komt niet verder dan derde plek

Japanse skisprin­ger Kobayashi wint in Oberstdorf

18:35 De Japanse skispringer Ryoyu Kobayashi heeft de eerste wedstrijd van de Vierschansentournee gewonnen. De 22-jarige Japanner, de leider in het wereldbekerklassement, was de beste in Oberstdorf met sprongen van 138,5 en 126,5 meter. Met een puntentotaal van 282,3 bleef Kobayashi de Duitser Markus Eisenbichler (281,9) net voor.