Sportkalender 2022 | Hier kunnen we ons op verheugen: Winterspelen, WK voetbal en Max Verstappen

Wát een sportjaar staat er op ons te wachten. Met de Winterspelen in Peking, het WK voetbal in Qatar, tal van andere wereldkampioenschappen en het EK voetbal voor vrouwen wordt het een jaar om van te smullen voor de sportliefhebbers. En natuurlijk rijdt ook Max Verstappen het hele jaar door weer zijn races. Bekijk hieronder de gehele sportkalender voor 2022.

Wat een genot: we hoeven amper een maand te wachten op het eerste grote sportevenement van dit jaar: de Olympische Spelen in Peking. De Winterspelen beginnen op vrijdag 4 februari en eindigen op zondag 20 februari. Met acht gouden, acht zilveren en zes bronzen medailles nam Nederland vier jaar geleden twintig medailles mee terug uit Pyeongchang. Wordt dat aantal in Peking overtroffen?

Normaal gesproken moeten we na een EK voetbal twee jaar wachten op een WK voetbal, maar we leven momenteel nu eenmaal niet in normale tijden. Na het uitgestelde EK van vorig jaar is het dit jaar direct weer tijd voor een WK. Vanwege de temperaturen in Qatar niet in de zomer, maar in de winter.

Loting WK voetbal

Op 1 april zal bij de loting duidelijk worden bij welke landen het Oranje van bondscoach Louis van Gaal in de groep zal zitten op het eerste WK voor het Nederlands elftal sinds 2014. Op maandag 21 november gaat het veelbesproken WK van start, waarna op zondag 18 december de finale zal plaatsvinden.

In juli is er wel een ander voetbaltoernooi: het EK voor vrouwen. De Oranje Leeuwinnen treffen in de groepsfase Zweden, Rusland en Zwitserland. Op zaterdag 9 juli zal het eerste groepsduel met Zweden zijn, op zondag 31 juli vindt de finale plaats op Wembley.

Max Verstappen is uiteraard het gehele jaar weer te volgen in zijn jacht op WK-titelprolongatie. Maar ook in tal van andere sporten vinden dit jaar WK's plaats: veldrijden (29-30 januari), hockey (1-17 juli), volleybal (3 september-15 oktober), baanwielrennen (12-16 oktober) en atletiek (15-24 oktober).

Sportkalender 2022

JANUARI

1-9 Tennis ATP Cup, Sydney (Aus)

2-14 Rallysport Le Dakar, Saoedi-Arabië

5-20 Dammen WK-tweekamp, Eindhoven

7-9 Schaatsen EK afstanden, Heerenveen

8-9 Veldrijden NK, Rucphen

9-6/2 Voetbal Afrika Cup, Kameroen

10-16 Kunstrijden EK, Tallinn (Est)

12-16 Hockey EK zaal (m/v), Hamburg (Dui)

13-30 Handbal EK (m), Hongarije en Slowakije

16 Veldrijden Wereldbeker, Flamanville (Fra)

17-30 Tennis Australian Open, Melbourne

19-6/2 Zaalvoetbal EK, Nederland

22-23 Schaatsen NK sprint en allround, Heerenveen

23 Veldrijden Wereldbeker, Hoogerheide

28-30 Darts Masters, Milton Keynes (GB)

29-30 Veldrijden WK, Fayetteville (VS)

Ireen Wüst won op de Spelen van Pyeongchang goud op de 1500 meter, in Peking is ze er weer bij.

FEBRUARI

2-6 Hockey EK zaal (m/v), Luik (Bel)

3-12 Voetbal WK voor clubs, Abu Dhabi (VAE)

4-20 OLYMPISCHE WINTERSPELEN IN PEKING (CHN)

5-6 Judo Grand Slam, Parijs (Fra)

5-13 Tennis ABN AMRO World Tennis, Rotterdam

5-19/3 Rugby Zeslandentoernooi

11-13 Hockey Europa Cup zaal (v), Almere

12 Veldrijden finale Superprestige, Gavere (Bel)

13 American football Superbowl, Los Angeles (VS)

17-19 Judo Grand Slam, Tel Aviv (Isr)

19 Atletiek WK cross, Bathurst (Aus)

20 Motocross GP van Groot-Brittannië, Matterley Basin

20-26 Wielrennen Ronde van de Emiraten

24-27 Kunstrijden NK, Tilburg

26 Wielrennen Omloop Het Nieuwsblad

26-27 Atletiek NK indoor, Apeldoorn

27 Wielrennen Kuurne-Brussel-Kuurne

MAART

3-6 Schaatsen WK sprint en allround, Hamar (Noo)

4-6 Darts UK Open, Minehead (GB)

5 Wielrennen Strade Bianche

6 MotoGP GP van Qatar, Losail

6 Motocross GP van Argentinië

6-13 Wielrennen Parijs-Nice

7-13 Wielrennen Tirreno-Adriatico

10-13 maart Paardensport Indoor Brabant

10-13 Skispringen WK skivliegen, Vikersund (Noo)

12 Schaatsen finale Marathon Cup, Leeuwarden

12-13 Schaatsen finale wereldbeker, Heerenveen

13 Atletiek CPC Loop, Den Haag

13 Wielrennen Ronde van Drenthe (v)

18-20 Atletiek WK indoor, Belgrado (Ser)

18-20 Shorttrack WK, Montréal (Can)

19 Wielrennen Milaan-San Remo

20 Formule 1 GP van Bahrein, Sakhir

20 MotoGP GP van Indonesië, Mandalika

21-27 Kunstrijden WK, Montpellier (Fra)

21-27 Wielrennen Ronde van Catalonië

23 Wielrennen Classic Brugge-De Panne

24 Darts Premier League, Rotterdam

25 Wielrennen E3 Saxo Bank Classic

25-27 Judo Grand Slam, Tbilisi (Geo)

27 Formule 1 GP van Saoedi-Arabië, Jeddah

27 Motocross GP van Nederland, Oss

27 Wielrennen Gent-Wevelgem

30 Wielrennen Dwars door Vlaanderen

Zien we Mathieu van der Poel (l) en Wout Van Aert (r) weer nek-aan-nek tijdens de klassiekers?

APRIL

1 Voetbal loting WK, Doha (Qat)

1-3 Judo EK, Sofia (Bul)

2-10 Darts WK WDF (Lakeside), Frimley Green (GB)

3 MotoGP GP van Argentinië, Termas de Rio Hondo

3 Wielrennen Ronde van Vlaanderen

4-9 Wielrennen Ronde van Baskenland

6 Wielrennen Scheldeprijs

7-10 Golf The Masters, Augusta (VS)

8 Voetbal Nederland – Cyprus (v), WK-kwalificatie

8-10 Zwemmen Swim Cup, Eindhoven

10 Atletiek NN Rotterdam Marathon

10 Formule 1 GP van Australië, Melbourne

10 MotoGP GP of the Americas, Austin (VS)

10 Motocross GP van Trentino, Pietramurata

10 Wielrennen Parijs-Roubaix

12 Voetbal Nederland – Belarus (v), WK-kwalificatie

13 Wielrennen Brabantse Pijl

13-16 Badminton Dutch International, Wateringen

16-2/5 Snooker WK, Sheffield (GB)

17 Voetbal Finale KNVB Beker

17 Wielrennen Amstel Gold Race

18 Atletiek Marathon van Boston (VS)

20 Wielrennen Waalse Pijl

24 Formule 1 GP van Emilia Romagna, Imola (Ita)

24 MotoGP GP van Portugal, Portimão

24 Motocross GP van Letland, Kegums

24 Wielrennen Luik-Bastenaken-Luik

24-30 IJshockey WK mannen Divisie 2A, Kroatië

24-30 IJshockey WK vrouwen Divisie 1A, Angers (Fra)

25-30 Badminton EK, Vantaa (Fin)

26-1/5 Wielrennen Ronde van Romandië

MEI

1 MotoGP GP van Spanje, Jerez

1 Motocross GP van Rusland, Orljonok

1 Wielrennen Eschborn-Frankfurt

1-5 Dammen WK teams, Antalya (Tur)

7 Atletiek Ter Specke Bokaal, Lisse

7-19 Wielrennen Giro d’Italia

8 Formule 1 GP van Miami (VS)

11-15 Karate EK, (Tur)

13-29 IJshockey WK (m), Finland

13-29 Zwemmen WK, Fukuoka (Jap), incl. waterpolo, schoonspringen, synchroon

15 MotoGP GP van Frankrijk, Le Mans

15 Motocross GP van Sardinië, Riolo Sardo

16 Darts finale Premier League, Newcastle (GB)

18 Voetbal finale Europa League, Sevilla (Spa)

19-22 Golf PGA Championship, Tulsa (VS)

20-22 Judo Grand Slam, Kazan (Rus)

21 Wielrennen Veenendaal-Veenendaal Classic

22 Formule 1 GP van Spanje, Barcelona

22 Voetbal finale Champions League (v), Turijn (Ita)

25 Voetbal finale Conference League, Tirana (Alb)

26-29 Golf Dutch Open, Cromvoirt

27-5/7 Zeilen Allianz Regatta, Almere

28 Voetbal finale Champions League, Sint-Petersburg (Rus)

29 Autosport Indy 500, Indianapolis (VS)

29 Formule 1 GP van Monaco, Monte Carlo

29 MotoGP GP van Italië, Mugello

29 Motocross GP van Spanje, Xanadu-Arroyomolinos

29-11/6 Tennis Roland Garros, Parijs (Fra)

JUNI

3 Voetbal België – Nederland, Nations League

3-5 Judo Grand Slam, Düsseldorf (Dui)

4-12 Tennis Libéma Open, Rosmalen

5 MotoGP GP van Catalonië, Barcelona

5 Motocross GP van Frankrijk, Ernée

5-12 Wielrennen Criterium du Dauphiné

6 Atletiek FBK Games, Hengelo

6 Voetbal Wales – Nederland, Nations League

6-12 Boogschieten EK, München (Dui)

8-12 Wielrennen ZLM Tour

10 Voetbal Nederland – Polen, Nations League

10-12 Zwemmen Open NK

11 Atletiek Gouden Spike, Leiden

11-12 Autosport 24 uur van Le Mans (Fra)

12 Formule 1 GP van Azerbeidzjan, Bakoe

12 Motocross GP van Duitsland, Teutschental

12-19 Wielrennen Ronde van Zwitserland

13 Voetbal Nederland – Wales, Nations League

16-19 Darts World Cup, Frankfurt (Dui)

16-19 Golf US Open, Brookline

19 Formule 1 GP van Canada, Montréal

19 MotoGP GP van Duitsland, Sachsenring

20-27 Basketbal WK 3x3, Antwerpen (Bel)

22-26 Wielrennen NK op de weg

23-26 juni Paardensport CHIO, Rotterdam

24-26 Judo Grand Slam, Ulaanbaatar (Mgl)

26 MotoGP Dutch TT, Assen

26 Motocross GP van Jakarta (Ino)

27-10/7 Tennis Wimbledon, Londen (GB)

Vivianne Miedema (l) en de Leeuwinnen gaan voor goud op het het EK in juli.

JULI

1-10 Wielrennen Giro Rosa

1-17 Hockey WK (v), Amstelveen en Terrassa (Spa)

1-24 Wielrennen Tour de France

3 Formule 1 GP van Groot-Brittannië, Silverstone

3 Motocross GP van Indonesië, Semerang

6-31 Voetbal EK (v), Engeland

8-10 Judo Grand Slam, Boedapest (Hon)

10 Formule 1 GP van Oostenrijk, Spielberg

10 MotoGP GP van Finland, Tillola

14-17 Golf The Open, St. Andrews (GB)

15-23 Schermen WK, Cairo (Egy)

15-24 Atletiek WK, Eugene (VS)

16-24 Darts World Matchplay, Blackpool (GB)

17 Motocross GP van Tsjechië, Loket

24 Formule 1 GP van Frankrijk, Le Castellet

24 Motocross GP van Vlaanderen, Lommel

24-26 Atletiek NK, Apeldoorn

24-31 Wielrennen Tour de France (v)

26-31 BMX WK, Nantes (Fra)

30 Wielrennen Clásica San Sebastián

30-31 Voetbal Johan Cruijff Schaal

30-5/8 Wielrennen Ronde van Polen

31 Formule 1 GP van Hongarije, Boedapest

AUGUSTUS

5-7 Voetbal Start betaald voetbal

6-14 Paardensport Wereldruiterspelen, Herning (Den)

7 MotoGP GP van Groot-Brittannië, Silverstone

7 Motocross GP van Zweden, Uddevalla

7-13 Wielrennen Benelux Tour

7-14 Judo WK, Tasjkent (Oez)

11-14 Roeien EK, München (Dui)

11-16 Wielrennen EK baan, München (Dui)

11-21 Zwemmen EK, Rome (Ita)

11-21 Turnen EK, München (Dui)

12-14 Triatlon EK, München (Dui)

13-21 Tafeltennis EK, München (Dui)

14-21 Wielrennen EK op de weg, Murnau/Landsberg (Dui)

15-21 Atletiek EK, München (Dui)

15-21 Beachvolleybal EK, München (Dui)

17 Motocross GP van Finland, Iitti

19-20 Mountainbike EK, München (Dui)

19-11/9 Wielrennen Vuelta a España

21 Wielrennen Hamburg Cyclassics

21 MotoGP GP van Oostenrijk, Spielberg

21 Motocross GP van Charente, St. Jean d’Angely (Fra)

21-28 Badminton WK, Tokio (Jap)

24-29 Mountainbike WK, Les Gets (Fra)

26-11/9 Volleybal WK (m), Rusland

27-10/9 Waterpolo EK, Split (Kro)

28 Formule 1 GP van België, Spa-Francorchamps

28 Wielrennen Bretagne Classic Ouest-France

29-11/9 Tennis US Open, New York

30-4/9 Wielrennen Boels Ladies Tour

Max Verstappen won vorig jaar zijn thuiswedstrijd in Zandvoort.

SEPTEMBER

1-18 Basketbal EK (m), Tsjechië, Georgië, Duitsland, Italië

4 Formule 1 Dutch Grand Prix, Zandvoort

4 MotoGP GP van San Marino, Misano

4 Motocross GP van Turkije, Afyonkarasihar

9 Wielrennen Grand Prix van Québec

10-18 Worstelen WK, Belgrado (Ser)

11 Formule 1 GP van Italië, Monza

11 Wielrennen Grand Prix van Montréal

16-18 Darts World Series Finals, Amsterdam

18 Atletiek Dam tot Damloop, Amsterdam

18 MotoGP GP van Aragón, Alcañiz

18-25 Roeien WK, Racice (Tsj)

18-25 Wielrennen WK op de weg, Wollongong (Aus)

22 Voetbal Polen – Nederland, Nations League

22-1/10 Basketbal WK (v), Sydney (Aus)

23-15/10 Volleybal WK (v), Nederland en Polen

25 Atletiek Marathon van Berlijn

25 Formule 1 GP van Rusland, Sotsji

25 MotoGP GP van Japan, Motegi

25 Voetbal Nederland – België, Nations League

OKTOBER

1-2 Judo NK, Almere

2 Atletiek Marathon van Londen (GB)

2 Formule 1 GP van Singapore

2 MotoGP GP van Thailand, Buriram

2-8 Darts World Grand Prix, Dublin (Ier)

6-9 oktober Paardensport Military Boekelo

8 Wielrennen Ronde van Lombardije

9 Atletiek Marathon van Chicago

9 Formule 1 GP van Japan, Suzuka

12-16 Wielrennen WK baan, Montigny-le-Brettoneux (Fra)

13-18 Wielrennen Ronde van Guangxi

15-19/11 Rugby WK rugby league, Engeland

16 Atletiek Marathon van Amsterdam (NK)

16 MotoGP GP van Australië, Phillip Island

21-23 Judo Grand Slam, Abu Dhabi (VAE)

23 Formule 1 GP van de Verenigde Staten, Austin

23 MotoGP GP van Maleisië, Sepang

27-30 Darts EK, Dortmund (Dui)

29-6/12 Turnen WK, Liverpool (GB)

30 Formule 1 GP van Mexico, Mexico-Stad

Met Virgil van Dijk (l) als aanvoerder doet Oranje in Qatar een gooi naar de wereldtitel.

NOVEMBER

4-6 Judo Grand Slam, Bakoe (Aze)

4-20 Handbal EK (v), Slovenië, N-Macedonië, Montenegro

5-6 Veldrijden EK, Namen (Bel)

6 Atletiek Marathon van New York

6 MotoGP GP van Valencia

13 Formule 1 GP van Brazilië, São Paulo

20 Atletiek Zevenheuvelenloop, Nijmegen

20 Formule 1 GP van Abu Dhabi

21-18/12 WK VOETBAL IN QATAR

25-27 Judo Grand Slam, Tokio (Jap)

27 Atletiek Warandeloop, Tilburg

DECEMBER

8-11 december Darts WDF World Masters, Assen

11 Atletiek EK cross, Turijn (Ita)

17-22 Zwemmen WK kortebaan, Kazan (Rus)

31 Atletiek Sylvestercross, Soest