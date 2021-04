Sportbonden uiten zorgen aan politiek over aanpak matchfixing

De betrokken partijen zijn erachter gekomen dat met de nieuwe kansspelwet signalen van mogelijke matchfixing niet, zoals gewenst, rechtstreeks door gokbedrijven met sportbonden gedeeld zouden worden. Die signalen gaan eerst naar een overheidsinstantie, de Financial Intelligence Unit (FIU). De sportbonden zijn bang dat ze daardoor pas heel laat of zelfs niet op de hoogte worden gebracht als er signalen zijn dat wedstrijden van buitenaf worden beïnvloed.

Sinds 1 april kunnen ook grote buitenlandse online-kansspelaanbieders een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Op 1 oktober gaat de gokmarkt in Nederland open en de sportbonden vrezen voor de situatie die dan ontstaat. Uit onderzoek van de NOS bleek dat Nederlandse darters de afgelopen jaren via sociale media zijn benaderd door matchfixers, met als doel om het verloop van partijen te beïnvloeden. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek. In de Nederlandse basketbalcompetitie zou bij wedstrijden van Aris al concreet sprake zijn geweest van matchfixing.

,,De afgelopen weken bleek dat criminelen pogingen tot matchfixing doen in Nederland en dat hiervoor sporters worden benaderd”, aldus NOC*NSF. ,,Dit beperkt zich niet tot het voetbal of tennis, maar is een gevaar voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de gehele sport. Sportliefhebbers, en natuurlijk de samenleving als geheel, moeten kunnen vertrouwen op wat ze in de sportarena zien. Structureel, goed toegerust en onafhankelijk toezicht op weddenschappen is noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren op opvallende of verdachte gokbewegingen.”



De sportbonden maken zich zorgen om de ,,verwachte verzwakking van de informatiepositie”, nu het erop lijkt dat meldingen en signalen van matchfixing niet rechtstreeks binnenkomen.