Sportbonden ondertekenen manifest voor meer diversiteit

Klasse­ments­lei­der Cornejo boekt eerste dagzege in Dakar Rally

11 januari De Chileen José Ignacio ‘Nacho’ Cornejo heeft zijn koppositie in de Dakar Rally bij de motoren iets verstevigd. Hij won de achtste etappe, het tweede deel van een marathonetappe, en liep een dikke minuut uit op de Australiër Toby Price. Het verschil tussen de twee in het algemeen klassement is nu 1.06 minuut in het voordeel van Cornejo.