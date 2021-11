Sport zonder fans: ‘Hoe pijnlijk ook, Nederland - Noorwegen wordt zonder publiek gespeeld’

De aanscherping van het beleid heeft direct gevolgen voor de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noorwegen, komende dinsdag in De Kuip. Dat duel moet zonder publiek worden gespeeld. De KNVB had alle 44.000 kaarten verkocht.

Woede bij KNVB over sluiten stadions: ‘Voetbal is niet het probleem, maar wordt wel gestraft’

,,Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt”, staat in een statement van de directeuren Marianne van Leeuwen (KNVB), Jan de Jong (Eredivisie CV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie). ,,Die vonden namelijk niet in de stadions plaats, dat is meerdere keren aangetoond. En toch wordt als eerste een streep gezet door het publiek bij het betaald voetbal. Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen.”