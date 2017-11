Sport Vandaag: Schaatsen, hockey, darts en tennis

Lafeber blijft uit de buurt startbewijs Europese Tour

16 november Slechts een wonder had golfer Maarten Lafeber vandaag nog aan een startbewijs kunnen helpen voor het komend seizoen op de Europese Tour. Dat gebeurde niet: Lafeber sloot de zesde en laatste ronde van de Qualifying School in Spanje af met een rondgang van 70 slagen, 1 onder par. Met 424 slagen over zes ronden (-4) kwam Lafeber uit op de 67ste plaats.