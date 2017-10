Sport Vandaag: Formule 1 in Texas, EK baanwielrennen en topper in Serie A

Vriesekoop als ambassadeur terug in tafeltennis

20 oktober Bettine Vriesekoop is ambassadeur geworden van de Nederlandse tafeltennisbond (NTTB). De inmiddels 56-jarige Zuid-Hollandse gaat haar geliefde sport promoten. ''Bettine is na haar topsportcarrière altijd een boegbeeld gebleven voor het tafeltennis, nationaal maar ook internationaal. Na haar afscheid van de topsport in 2002 is ze nu weer verbonden aan de NTTB'', liet de tafeltennisbond verheugd weten.