Sport Vandaag: Eredivisie, F1, EK-finale volleybal en handbal

Triatle Van Vlerken oppermachtig in Ironman Barcelona

30 september Triatlete Yvonne van Vlerken heeft de Ironman van Barcelona gewonnen. De 38-jarige Zuid-Hollandse, die woont in Oostenrijk, legde de slopende wedstrijd over 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen af in 8.46.18.