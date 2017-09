Sport Vandaag: Eredivisie, EK volleybal en F1

WK roeien Lisa Scheenaard in skiff naar finale WK

29 september Lisa Scheenaard heeft de finale in de skiff bereikt bij de WK roeien in Florida. In de halve finale eindigde de Eindhovense als tweede in 7.34,09, net achter Groot-Brittannië en voor Canada. Voor een plek in de A-finale was een top-3 notering vereist.