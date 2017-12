Sport Vandaag: Ajax-PSV, Manchester derby, WK handbal en hockey

video Halsteren ontploft bij winst van 'hun' Rico Verhoeven

3:08 Luid geschreeuw uit zo'n honderd kelen als de commentator het nog maar eens bevestigt: 'De titel blijft in Halsteren.' In een bomvol café De Roos in Halsteren zagen tientallen fans van Rico Verhoeven hoe hun dorpsgenoot zijn wereldtitel kickboksen prolongeerde door Jamal Ben Saddik in de vijfde ronde neer te slaan.