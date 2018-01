'Spelen Tokio 2020 worden extreem rokerig'

De kritiek volgt op de plannen van de regering om roken voorlopig toe te staan in kleine café's en restaurants, als die waarschuwingsbordjes ophangen voor klanten.



,,Als zaken van 150 vierkante meter of minder worden uitgesloten van een rookverbod, zal bijna 90 procent niet binnen de bepalingen vallen", zei dokter Yumiko Mochizuki, die ook lid van de Japanse Kankerstichting is. ,,Als zaken zo blijven als u, zullen de Olympische Spelen in 2020 in een extreem rokerige omgeving worden gehouden."



In de aanloop naar de Spelen van 2020 probeert het Internationaal Olympisch Comité de Japanse hoofdstad zover te krijgen dat roken in openbare ruimtes verboden wordt.