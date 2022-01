Spektakel gegarandeerd op EK zaalvoetbal: dit moet je weten van het toernooi in Nederland

Voor het eerst sinds 1989 strijkt er een groot zaalvoetbaltoernooi neer in Nederland. Destijds was Nederland het gastland voor het allereerste WK zaalvoetbal. Dit jaar wordt in Amsterdam en Groningen gestreden om de Europese zaalvoetbaltitel. Dit moet je allemaal weten over dit spectaculaire evenement.

Zaalvoetbaltoernooi in Nederland

Eindelijk weer eens een deelname aan een eindtoernooi voor de Nederlandse zaalvoetballers. Dat was in 2019 een van de conclusies toen Nederland het EK 2022 toegewezen kreeg. Daarmee dient ons kikkerlandje voor de tweede keer als gastland van een groot zaalvoetbaltoernooi.

De eerste keer was zoals gezegd in 1989, toen de KNVB 100 jaar bestond. Met een plek in de finale tegen Brazilië presteerde Nederland, destijds behorend tot de absolute wereldtop, toen bijna het maximale. De eindstrijd werd echter met 2-1 verloren. Dichter bij een wereldtitel of Europese titel kwam Oranje nooit meer. Zelfs deelname aan de WK's en EK's is tegenwoordig eerder uitzondering dan regel en dus was een EK in eigen land een fijne opsteker na de gemiste eindtoernooien van de afgelopen jaren. Sinds 2005 deed Nederland alleen in 2014 nog mee aan een EK terwijl er sinds 2000 geen enkel WK meer werd gespeeld door de Nederlandse zaalvoetballers.

Dit jaar is Nederland er als gastland dus wél weer bij tijdens het EK dat plaatsvindt in de Ziggo Dome in Amsterdam en het MartiniPlaza in Groningen.

Volledig scherm Het zaalvoetbalveld in de Ziggo Dome. © ANP

Speeldata

Het is regerend Europees kampioen - en tevens regerend wereldkampioen - Portugal dat woensdag 19 januari het zaalvoetbalfestijn in gang brengt. Om 17.30 uur is Servië de tegenstander. De groepsfase duurt vervolgens tot en met zaterdag 29 januari.



De nummers één en twee van de vier groepen plaatsen zich voor de knock-outfase, die maandag 31 januari van start gaat met de kwartfinales. Zondag 6 februari is de grote finale in de Ziggo Dome.

Tegenstanders Oranje

Oranje is als gastland ingedeeld in Groep A met Portugal, Oekraïne en Servië. Portugal won niet alleen het afgelopen EK (in 2018 in Slovenië), maar ook het WK van vorig jaar in Litouwen. Op dat WK werd de Portugees Ricardinho (in 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 én 2018 verkozen tot beste zaalvoetballer ter wereld) verkozen tot Speler van het Toernooi. De 36-jarige vond dat de perfecte afsluiter van zijn imposante carrière en hing zijn zaalvoetbalschoenen aan de wilgen. Desondanks behoren de Portugezen (nummer 4 van de wereld na Spanje, Brazilië en Argentinië) samen met de Spanjaarden tot de topfavorieten. Rusland en Kazachstan gelden daarnaast ook als kanshebbers.

Programma Nederland:

• Woensdag 19 januari: Nederland - Oekraïne, 20.30 uur (Ziggo Dome)

• Zondag 23 januari: Portugal - Nederland, 17.30 uur (Ziggo Dome)

• Vrijdag 28 januari: Nederland - Servië, 20.30 uur (Ziggo Dome)

Oranje, dat als gastland het laagst geklasseerde land op dit EK is, lijkt op voorhand met Oekraïne en Servië uit te moeten vechten wie er als tweede in de poule doorgaat, al zal dat voor de mannen van bondscoach Max Tjaden alsnog een lastig karwei worden. Nederland is zelf de nummer 36 van de wereld terwijl Oekraïne en Servië respectievelijk twaalfde en vijftiende staan op de wereldranking. Van Europa zijn Portugal, Oekraïne, Servië en Nederland respectievelijk de nummers 2, 7, 9 en 22.

Volledig scherm Bondscoach Max Tjaden. © ANP

Selectie Oranje

Zaalvoetbal wordt gespeeld met vijf spelers per team. Er mag echter onbeperkt gewisseld worden en de selectie van bondscoach Tjaden telde aanvankelijk dan ook vijftien spelers.

Selectie:

Said Bouzambou, Dennis van den Eijnden, Manuel Kuijk, Oualid Saadouni, Jordany Martinus (allen FC Eindhoven), Mohamed Attaibi, Mo Darri, Amir Molkârâi, Barry de Wit (allen FC Marlène), Lahcen Bouyouzan, Yoshua St. Juste, Karim Mossaoui, Mats Velseboer (allen Hovocubo), Tevfik Ceyar (FCK de Hommel) en Jamal el Ghannouti (asv Lebo).

Tevfik Ceyar mist in elk geval de eerste wedstrijd door een positieve coronatest. Hij verblijft nu in quarantaine. Indien hij op tijd hersteld is van zijn besmetting kan hij op een later moment in het toernooi alsnog aansluiten bij het team van bondscoach Tjaden. Mo Darri heeft te veel last van een rugblessure en kan hierdoor het EK niet meer in actie komen. Tjaden, die nu dus nog dertien spelers heeft voor het openingsduel, roept vooralsnog geen vervangers op.

Smaakmaker Soufian Charraoui is er eveneens niet bij. De speler van Hovocubo, en na Said Bouzambou topscorer van de eredivisie, koos er in december voor om voor Marokko uit te komen.

Geen publiek

Door de coronamaatregelen is er geen publiek aanwezig bij het EK. Desondanks waren er al 30.000 kaarten verkocht. ,,Toen bleek dat door de maatregelen tegen corona de situatie veranderde, zijn we terughoudender geworden met de verkoop. Als we de campagne hadden doorgezet, waren er nu vermoedelijk 70.000 kaarten verkocht. Vlak voor het begin van de wedstrijden zou dat denk ik naar de 100.000 zijn gegaan", verklaarde Gijs de Jong namens de KNVB.



De wedstrijden van Oranje zijn wel allemaal live op de televisie te zien bij de NOS. De halve finales en de finale zijn eveneens op televisie te bekijken.

Volledig scherm De Nederlandse zaalvoetballers trainen in de Ziggo Dome. © ANP