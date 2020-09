Spanning om te snijden in MotoGP: weer nieuwe winnaar

New York Yankees breken clubrecord: vijf homeruns in één inning

18 september De honkballers van New York Yankees hebben een clubrecord gebroken door vijf homeruns te slaan in één inning tegen Toronto Blue Jays, dat met 10-7 werd geklopt. Voor de derde keer op rij sloeg de ploeg uit de Bronx bovendien minimaal zes homeruns in één wedstrijd, een nooit eerder vertoonde prestatie in Major League Baseball (MLB).