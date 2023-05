Spanning in hockeyfinales: eerste duels play-offs om landstitel hockey eindigen in balans

Brittney Griner speelt eerste wedstrijd sinds Russische drugszaak: ‘Kijk uit naar de dag dat het over basketbal gaat’

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner heeft haar eerste wedstrijd sinds 2021 gespeeld. Ze werd in februari van vorig jaar opgepakt omdat ze in Rusland werd verdacht van drugssmokkel. Griner kreeg een celstraf en werd in december vrijgelaten.