Spanje wint WK basketbal na ruime zege op Argentinië in finale

Spanje heeft zondag in Peking voor de tweede keer de wereldtitel basketbal veroverd. Dat deed de ploeg door in de finale Argentinië met overmacht te verslaan.

Met topspelers Marc Gasol en Ricky Rubio in een hoofdrol werd het 95-75. De vorige keer dat de Spanjaarden het WK winnend afsloten was in 2006 in Japan. Daarna was het team van de Verenigde Staten twee keer de beste. Die ploeg vloog er in de kwartfinales uit en werd slechts zevende, het slechtste resultaat ooit voor de Amerikanen.

Halverwege leidde Spanje met 43-31 om in het derde kwart meteen weg te lopen bij de Argentijnen: 55-33. In het laatste kwart werd de marge even 12 punten (78-66) maar spannend werd het niet meer. Beide ploegen kenden elkaar goed; liefst acht Argentijnen spelen in de Spaanse competitie.

Pointguard Rubio, topschutter met 20 punten en ook nog 7 assists, werd uitgeroepen tot beste speler van de finale en meest waardevolle speler van het toernooi dat op 31 augustus met 32 landen van start ging. “Het is ongelooflijk, hiervan konden we alleen maar dromen”, zei de 28-jarige prof van Utah Jazz. Gasol, die eerder dit jaar met Toronto Raptors al de NBA-titel pakte, kwam tot 14 punten, 7 rebounds en 7 assists. Samen met Rudy Fernández was hij er dertien jaar geleden al bij toen de Spanjaarden in de WK-finale Griekenland versloegen.

Frankrijk eindigde ten koste van Australië als derde..

