Spaanse motorrijder Barreda boekt 25ste dagsucces in Dakar Rally

Barreda, een ervaren deelnemer, boekte al zijn 25e dagsucces in Dakar. Hij nam ook de leiding in het algemeen klassement over van de Australiër Toby Price, de winnaar van de eerste etappe. Price verspeelde in de tweede klassementsproef meer dan een een half uur op Barreda en zakte weg in de stand. Brabec klom naar de tweede plaats met 6.23 achterstand op de nieuwe leider in het motorklassement.