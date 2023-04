Spaanse golfer Rahm slaat toe in laatste ronde en wint voor eerste keer Masters

met video Bezoekers aan golftoer­nooi The Masters krijgen schrik van hun leven: bomen vallen om tussen publiek

De tweede dag van golftoernooi The Masters is onderbroken vanwege slecht weer en omdat er bomen op de beroemde golfbanen van The Augusta National Golf Club in Georgia zijn gevallen. Op televisiebeelden was te zien hoe een deel van een boom naar beneden kwam en toeschouwers beschutting moesten zoeken.