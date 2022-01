Soufiane Touzani en zijn liefde voor zaalvoetbal: ‘Hoe leuk mijn werk ook is, dat gemis zal niet verdwijnen’

Video Ondanks crash Max Verstappen toch Nederland­se zege in virtuele 24 uur van Le Mans

Max Verstappen kon zijn deelname aan de virtuele 24 uur van Le Mans niet bekronen met een zege, maar toch ging de winst naar een Nederlander. Jeffrey Rietveld, een erkend simulatieracer, was de snelste in de langeafstandsrace, die online door miljoenen over de hele wereld werd gevolgd. Rietveld vormde in de LMP-klasse een team met Felipe Drugovich, Oliver Rowland en Michal Smidl.

16 januari