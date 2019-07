Softbalsters winnen ook tweede duel op OKT

Gemengde estafette­zwem­mers gediskwali­fi­ceerd in WK-finale

18:11 De Nederlandse estafettezwemmers zijn op de 4x100 meter wisselslag mix bij de wereldkampioenschappen in Gwangju in de finale gediskwalificeerd. Na de race bleek dat startzwemster Kira Toussaint langer dan de toegestane 15 meter onder water had gezwommen. Oranje was als zevende geëindigd in de race.