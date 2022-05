Snookerlegende Ronnie O'Sullivan pakt zevende wereldtitel: ‘In 2011 was ik klaar om te stoppen’

O’Sullivan kwam met zijn zevende wereldtitel op gelijke hoogte met de Schotse recordhouder Stephen Hendry. O’Sullivan, bijgenaamd ‘ Ronnie the Rocket ’ vanwege zijn snelle spel, was in de halve eindstrijd al veel te sterk voor de Schot John Higgins (17-11). Trump versloeg tijdens een spannende halve finale Mark Williams uit Wales (17-16). Titelverdediger Mark Selby werd al in de achtste finales uitgeschakeld.

Ruim tien jaar geleden was O’Sullivan al dicht bij het einde van zijn loopbaan, zo erkende hij na afloop van de finale. ,,Op mijn 35ste dacht ik dat het klaar was. Toen ik in 2011 een psycholoog bezocht, was ik klaar om te stoppen. Geen enkele andere snookerspeler wist op die leeftijd nog iets te winnen en spelers als Stephen Hendry en Steve Davis waren op hun weg terug. Ik had al geaccepteerd dat dat de trend was.”

O’Sullivan wil volgend jaar op jacht naar zijn achtste wereldtitel. ,,The Crucible haalt het slechtste in mij boven. Het is vermoedelijk niet het beste idee, maar volgend jaar proberen we het waarschijnlijk opnieuw”, aldus de Engelsman. ,,Ik ben alleen meer bezig met snooker en dat was een probleem deze week. Ik raakte er emotioneel bij betrokken en het was moeilijk om dat niet te doen op dit toernooi. Elf maanden lang was het een soort vakantieperiode. Winnen of verliezen, het maakte me niet zoveel uit. Maar dit was een ander beestje.”