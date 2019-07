Smulders en Kimmann Europees kampioen BMX

Smulders prolongeerde haar titel die ze in 2017 in Bordeaux en vorig jaar in Glasgow in de wacht sleepte. Ze kroonde zich voor de vierde keer tot Europa's beste. In de finale klopte ze landgenote Judy Baauw en de Deense Simone Tetschen Christensen nipt. Haar zus Merel Smulders eindigde net naast het podium, ze werd vierde.

Voor de oudste van de zusjes-Smulders is de Europese titel inmiddels een bekende prijs. Deze keer bleef het spannend. ,,Ik maakte een fout op een sprong, waardoor ik mijn positie verloor. Gelukkig kon ik hen nog op de finish passeren. Dat het zo lastig ging in de finale, maakt deze overwinning nog mooier.”

Te veel druk

Bij de mannen was de overmacht van de Nederlandse BMX'ers in de finale groot. Kimmann kwam als eerste over de streep voor landgenoten Twan van Gendt en Dave van der Burg. Kimmann kroonde zich voor het eerst tot Europees kampioen.

Op de een of andere manier had ik het altijd lastig op het EK. Ook zaterdag had ik heel lang niet het goede gevoel”, zei Kimmann. ,,Na een gesprek met mijn moeder realiseerde ik me dat ik mezelf misschien wel te veel druk opleg. Ik doe dit omdat ik het leuk vind. Nu heb ik eindelijk deze titel. Het truitje van de Europese kampioen was het enige dat ik nog niet had.”