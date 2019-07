Smits debuteert op WK open water met 21ste plek

Pepijn Smits heeft zijn eerste wedstrijd op de WK in het open water afgesloten op de 21ste plaats. De 22-jarige Brabander hield op de 5 kilometer lang voorin stand, maar Smits kon niet meedoen in de strijd om de medailles. De Hongaar Kristóf Rasovszky veroverde voor de kust van de Zuid-Koreaanse stad Yeosu de wereldtitel, nadat hij vorig jaar bij de EK in Glasgow ook al goud had gepakt op de 5 kilometer.

De 22-jarige Hongaar was in de laatste ronde weggezwommen bij zijn concurrenten en pakte met krachtige slagen de winst. Zo’n 10 seconden later tikte de Fransman Logan Fontaine als tweede aan, het brons ging naar Eric Hedlin uit Canada. Smits kwam 20 seconden na de winnaar onder de finishboog door.



,,Het ging wisselend”, zei Smits. “Ik had hele sterke stukken, waarin ik precies volgens plan best vooraan lag. Maar op het laatste stukje van iedere ronde vond ik het steeds lastig om goed te navigeren. Dan verloor ik het overzicht en kwamen ze me van alle kanten voorbij. Op het laatste stuk naar de streep zat ik weer best wel voorin, maar die laatste 600, 700 meter hadden beter gekund. Al met al wel een mooie eerste race op het WK om alles mee te maken.”

Van Rouwendaal

Sharon van Rouwendaal komt morgen in actie op de 10 kilometer, de olympische afstand waarop ze volgend jaar in Tokio haar titel verdedigt. Een plek in de top 10 volstaat voor olympische kwalificatie. Dinsdag gaat Ferry Weertman in het Zuid-Koreaanse water voor titelprolongatie op de 10 kilometer. Ook Weertman pakte op de Spelen van 2016 in Rio het goud. Een jaar later was hij bij de WK in het Hongaarse Balatonmeer weer de beste.