Smet wil onder legende Jackson stap naar wereldtop zetten

Het eerste contact tussen Smet en Jackson was een jaar geleden via Instagram. Van het een kwam het ander en nu wil Smet onder de vleugels van Jackson de stap naar de wereldtop zetten. De grote doelen zijn de WK volgend jaar in Doha en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.



,,Jackson wil mij vooral sneller maken. Mijn hordentechniek is al goed, maar ik moet ook een sprinter worden. Daar gaan we aan werken'', zegt Smet, die om die reden ook wedstrijden over 60 en 100 meter zal inbouwen. ,,Colin was zelf een heel efficiënte hordeloper. En snel. Hij heeft tweehonderd keer onder de 13,50 gelopen. Dat is mij nog geen enkele keer gelukt', aldus de atleet, die deze zomer zijn persoonlijke record aanscherpte tot 13,53 en bij de EK in Berlijn reikte tot de halve finales.