Slechtziende paralympiër raakt zwaargewond na aanrijding met zelfrijdende bus

video ‘Veekay’ valt na knappe inhaalrace uit, Newgarden pakt de winst

22 augustus Josef Newgarden heeft de WWT Raceway in Wisconsin gewonnen pakte zo zijn tweede seizoensoverwinning in het Indycar-kampioenschap. Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout had wat fraaie inhaalacties in huis, maar moest uiteindelijk opgeven.