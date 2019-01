Skikoningin Vonn kan eindelijk op jacht naar record van Stenmark

Vonn mikt op het recordaantal wereldbekerzeges van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark. Dat record staat op 86, Vonn heeft in haar carrière 82 overwinningen in het wereldbekercircuit geboekt. Twaalf van die zeges boekte Vonn in het Italiaanse ski-oord. ,,Als ik dan ook ergens mijn rentree zou willen maken in Europa is het toch écht hier", zei Vonn met haar hondje Lucy op haar schoot.



Vonn start vrijdag en zaterdag op de afdaling, zondag staat de Super G op het programma. De Amerikaanse is specialiste op de afdaling. Op de Winterspelen van Pyeongchang 2018 pakte Vonn brons op dit onderdeel, waarop ze olympisch kampioene werd bij Vancouver 2010.