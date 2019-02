Skidiva Vonn stopt meteen na WK

Op de WK neemt Vonn deel aan de afdaling en de super-G. Daarna is het voorbij. ,,Ik ben erg emotioneel onder deze beslissing, maar het kan niet anders. Ik heb prachtige overwinningen gevierd, maar ook zware crashes meegemaakt. In alle opzichten heb ik de grens opgezocht. Het moment dat het niet meer gaat, is aangebroken.’’



Vonn was al van plan na dit seizoen te stoppen. De laatste weken suggereerde ze meerdere keren dat het wel eens eerder afgelopen kon zijn. De Amerikaanse heeft vooral last van een knie.



De 34-jarige atlete won 82 keer een wedstrijd in de wereldbeker. Ze had graag het record (86) van de Zweedse legende Ingemar Stenmark nog verbeterd. Haar enige olympische titel behaalde ze in 2010 op de afdaling. Vonn werd ook nog eens twee keer wereldkampioen, in 2009 op de afdaling en de super-G.



De wereldkampioenschappen zijn van 5 tot en met 17 februari.