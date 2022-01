Skeletonster Kimberley Bos kan EK-titel bijna ruiken

Bos ging als negende naar beneden in de natuurijsbaan in Sankt Moritz. Ze zette met 1.08,89 een baanrecord neer. Haar grootste concurrente in de strijd om de wereldbeker, de Russin Elena Nikitina, gaf bijna negen tienden van een seconde toe op Bos. De Australische Narracott verraste door als een van de laatste starters de tijd van Bos te verbeteren (1.08,72).

De Nederlandse heeft in het klassement 68 punten voorsprong op Nikitina. Later op de ochtend vindt de tweede run plaats. Naast de wereldbekerzege staat op de Zwitserse baan ook de Europese titel op het spel. Janine Flock uit Oostenrijk is wat dat betreft de grootste concurrente van Bos, die zich dit seizoen heeft aangediend als medaillekandidate voor de Olympische Spelen van Beijing. Flock was in de eerste run 0,27 seconde langzamer.