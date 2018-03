Sintnicolaas vijfde op zevenkamp WK indoor

Sintnicolaas stond na de eerste dag, met vier onderdelen, op de tiende plaats. Hij klom zaterdag omhoog door vierde te worden op de 60 meter horden en het polsstokhoogspringen te winnen met 5,40 meter. Sintnicolaas veroverde in 2013 de Europese indoortitel, twee jaar later nam hij brons mee naar huis.

De Poolse atleet Adam Kszczot pakte na heel wat ereplaatsen op de 800 meter dan eindelijk zijn eerste wereldtitel. De 28-jarige Pool, al zo vaak de beste van Europa, was in de finale in Birmingham een klasse apart en zegevierde in 1.47,47. De Spanjaard Saúl Ordóñez liep naar het zilver, brons was voor de Brit Elliot Giles.