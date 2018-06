Sintnicolaas mist NK omdat hij zich vergat in te schrijven

,,De inschrijving kon niet veel complexer", schrijft de 31-jarige Sintnicolaas op Twitter. De Nederlands kampioen indoor op de zevenkamp was zijn inschrijving aan het afronden toen hij ergens anders moest inloggen en de gegevens daarvoor niet bij de hand had. ,,Ik dacht toen: 'dat doe ik morgen wel'. Daarna ben ik het vergeten", aldus Sintnicolaas die veronderstelde dat hij zich al had ingeschreven.



De ochtend na de sluitingstermijn kon het niet meer aangepast worden en daardoor ontbreekt Sintnicolaas in Utrecht. ,,Je zou verwachten dat ze voor de toppers wel een uitzondering zouden maken", twittert de teleurgestelde Sintnicolaas.



,,We begrijpen de teleurstelling van Eelco", zegt een woordvoerder van de Atletiekunie in een reactie. ,,De vraag is altijd waarom moeten we een uitzondering maken? Je kijkt altijd naar topsportredenen daarvoor, maar we willen zo min mogelijk uitzonderingen maken. Deze keer zien we geen reële kans dat Eelco een limiet haalt en dat weet hij zelf ook wel."



De woordvoerder benadrukt dat er 775 atleten meedoen en dat iedereen zich hoort in te schrijven. ,,We vinden het heel sneu voor Eelco en het is jammer dat een topmeerkamper als hij niet meedoet in Utrecht, maar het zijn nou eenmaal de regels."