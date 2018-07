Sinnema/Bloem zeker van volgende ronde bij EK beach

Het Nederlandse duo won in Den Haag ook de tweede poulewedstrijd. Het als negentiende geplaatste koppel verraste tegen het Zwitserse tweetal Zoé Vergé-Dépré/Anouk Vergé-Dépré, de nummers drie van de plaatsingslijst: 21-14 21-17. Sinnema en Bloem spelen later op woensdag ook nog de derde en laatste groepswedstrijd.



Sophie van Gestel en Marloes Wesselink behaalden de eerste groepszege. Het Nederlandse duo versloeg het als dertiende geplaatste Finse koppel Taru Lahti/Anniina Parkkinen in drie sets: 19-21 21-19 15-11. Ze spelen later op woensdag in de laatste poulewedstrijd tegen Anastasija Kravcenoka/Tina Graudina uit Letland.