Sinds corona geen enkele wedstrijd: ‘Ik voel me nu bijna een normaal mens’

Zesvoudig wereldkam­pi­oen Marquéz mist start nieuwe MotoGP-sei­zoen

15:50 Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez mist komende zondag de eerste race van het nieuwe seizoen in de MotoGP. De Spaanse motorcoureur is nog altijd niet voldoende hersteld van de gecompliceerde armbreuk die hij vorig jaar al in de eerste grand prix opliep en die hem uitschakelde voor de rest van het seizoen. Zijn artsen hebben hem afgeraden dit weekeinde in actie te komen in de Grote Prijs van Qatar.