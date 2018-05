Simpson wint weer eens Players Championship

Van der Mark crasht na botsing met Melandri

13 mei Michael van der Mark (Yamaha) is in de tiende race van het seizoen in het WK Superbike gecrasht. De Nederlander kwam op het circuit van het Italiaanse Imola in de tiende ronde in botsing met de Italiaan Marco Melandri (Ducati). Beide motorcoureurs, die met elkaar in gevecht waren om de derde plek, vielen uit.