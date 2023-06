Sifan Hassan wil zes weken na de marathon weer de grens opzoeken: ‘Belachelijk, zo kapot als mijn benen waren’

Sofie Dokter voldoet aan WK-eis tijdens prestigieu­ze zevenkamp bij afhaken Anouk Vetter, Sven Roosen eindigt 11de bij de mannen

Sofie Dokter is de beste Nederlandse geworden bij de prestigieuze meerkamp van Götzis. De 20-jarige Groningse eindigde na zeven onderdelen op de zevende plaats met een persoonlijk record van 6321 punten. Dokter voldeed daarmee aan de kwalificatie-eis (6254) voor de WK in augustus in Boedapest.