Sifan Hassan passeert Dafne Schippers met zilver op 5000 meter: ‘Ik ben trots en dankbaar’

Met videoMet haar zilveren medaille op de 5000 meter in Boedapest mag Sifan Hassan zich de succesvolste Nederlander op de wereldkampioenschappen atletiek noemen. Ze is met zes medailles sprinter Dafne Schippers gepasseerd, die in haar carrière vijf WK-medailles won.

Hassan moest op de 5000 meter alleen de Keniaanse Faith Kipyegon voor zich dulden, die won in 14.53,88. Hassan klokte 14.54,11. Maureen Koster, de tweede Nederlandse in de finale, eindigde als twaalfde in 15.00,78.



De 30-jarige Hassan staat nu op twee keer goud (10.000 meter WK 2019, 1500 meter WK 2019) en een keer zilver (5000 WK 2023) en drie keer brons (1500 meter WK 2015, 5000 meter WK 2017, 1500 meter WK 2023).



Schippers scoorde twee keer goud (200 meter WK 2015, 200 meter WK 2017), een keer zilver (100 meter WK 2015) en twee keer brons (zevenkamp WK 2013 en 100 meter WK 2017).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hassan veroverde ook al twee gouden en een bronzen olympische medaille en haar teller is na de WK in Boedapest op negentien medailles op internationale titeltoernooien gekomen.

Sifan Hassan trots en dankbaar naar huis

,,Toen ik hier kwam ging ik voor drie races, net als twee jaar geleden in Tokio. Dat was een nieuwe ervaring voor mij en het was heel zwaar. Nu heb ik er veel meer plezier uit kunnen halen op dit WK. Ik krijg hier heel veel zelfvertrouwen van, omdat ik weet dat ik op meerdere afstanden goed ben. Ik ben trots en tevreden over deze prestaties. Ik ga met twee medailles naar huis”, zei Hassan bij de NOS.

,,In de laatste vijftig meter heb ik nog voor goud gevochten, maar het zat er helaas niet in. Faith Kipyegon is net iets beter in de eindsprint. Nee, het is voor mij niet teleurstellend dat ik geen goud pak. Ik heb vier maanden geleden een marathon gelopen in Londen, daar is veel energie naartoe gegaan de afgelopen maanden. Ik ben totaal niet teleurgesteld.”

Hassan gaat over zes weken opnieuw een marathon lopen, dan in Chicago. ,,Ik heb mezelf gevonden het afgelopen jaar. Ik heb gezien wat ik allemaal kan. Daar krijg ik alleen maar energie en vertrouwen van. Volgend jaar hoop ik gezond te blijven, dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben zeker van de marathon gaan houden, maar ik vind het leuk om dat te combineren met deze afstanden. Ik ben heel erg bedanktbaar”, sloot ze haar interview in typische Sifan Hassan-taal af.

Op vijftiende vanuit Ethiopië naar Nederland

Als meisje van 15 jaar oud vluchtte Hassan uit Ethiopië naar Nederland en kwam ze in de asielopvang. Het duurde even voordat ze het hardlopen kon oppakken, want in het centrum in Assen waar ze zat, had ze amper bewegingsruimte. Toen ze enkele jaren later een wat normaler leven kon gaan opbouwen in Leeuwarden, trok ze de hardloopschoenen aan.

Atletiektrainer Honoré Hoedt ontdekte in het najaar van 2012 haar talent bij een veldloop in Tilburg en nam haar onder zijn hoede. Hij smeedde haar in een jaar tijd tot topatlete. In de herfst van 2013 kreeg ze van de burgemeester van Arnhem haar Nederlandse paspoort. Enkele weken na die voor haar gedenkwaardige gebeurtenis snelde ze naar de Europese titel veldlopen bij de beloften. Het was de start van een uitzonderlijke serie medailles op de grote kampioenschappen.