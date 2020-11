Shiffrin na klein jaar afwezigheid tweede bij rentree

Judo Van Dijke naar finale op EK

20 november Op de tweede dag van de Europese kampioenschappen judo in Praag heeft Sanne van Dijke de finale gehaald in de klasse tot 70 kilogram. De 25-jarige Van Dijke jaagt in de hoofdstad van Tsjechië op haar tweede Europese titel. Ze was in 2017 al eens de beste op de EK in Warschau.