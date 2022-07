Shelly-Ann Fraser-Pryce: een moeder met vijf wereldtitels op de 100 meter

Medaille­kan­sen in eerste weekend: deze Nederlan­ders moet je in de gaten houden

De eerste medaille is binnen dankzij het zilver van de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter. Met Sifan Hassan vanavond op de 10.000 meter en Abdi Nageeye zondag op de marathon liggen er ook nog volop kansen op medailles in het eerste weekend op de WK atletiek. Ook naar het optreden van Jessica Schilder, die dit seizoen een patent lijkt te hebben op het verbeteren van haar nationaal record in het kogelstoten, wordt reikhalzend uitgekeken.

16 juli