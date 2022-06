Sharon van Rouwendaal op WK buiten medailles op 5 kilometer open water: ‘Het was me te zwaar’

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de WK in Hongarije geen medaille kunnen veroveren op de 5 kilometer in het open water. De 28-jarige Nederlandse tikte maandag in het Lupa-meer als tiende aan. Het goud ging naar Ana Marcela Cunha uit Brazilië, de olympisch kampioene op de 10 kilometer.

Van Rouwendaal (28) was verrast door hoe het ging. ,,Het lag gewoon aan mezelf. Na de eerste van drie rondes vroeg ik me al af waarom ik moe aan het worden was en mijn armen al zwaar voelden. Ik lag in de ideale positie en het was me vandaag te zwaar.”

Na de eerste boei lag ze op een prima positie, als tweede achter de Australische Moesha Johnson. ,,Lekker erachter en dat dan volhouden, dacht ik. Maar na een rondje mocht dat meisje wel iets langzamer van mij gaan. Daarna kwam Cunha voorbij en kon ik mezelf een soort van opladen door haar te volgen. Ik bleef dus tot het laatste stuk wel hoop houden. Iedereen zal toch op een gegeven moment kapot zijn? Misschien zwemmen ze wel allemaal in elkaar en kan ik er rechts langs. Maar na de laatste boei zag ik wel in dat dit ’m weer niet ging worden, toen drong de harde realiteit tot me door.”

Nog steeds wachten op wereldtitel

De 30-jarige Cunha won de sprint van de voorste groep en veroverde al haar zesde wereldtitel in het open water. Ze prolongeerde haar titel op de kortste afstand, de 5 kilometer. Van Rouwendaal wacht nog steeds op haar eerste wereldtitel. De geboren Soestse pakte wel al drie keer WK-zilver in het open water. ,,Het liep, net zoals op alle wereldkampioenschappen, weer niet bij mij. Dat is wel een teleurstelling. Hier train ik niet zo hard voor.”

Quote Dit is zeker niet de start die ik wilde hebben Sharon van Rouwendaal (28), openwaterzwemster

Van Rouwendaal werd in 2016 in Rio de Janeiro olympisch kampioene op de 10 kilometer, vorig jaar in Tokio eindigde ze als tweede achter Cunha. Woensdag doet de in Maagdenburg trainende Van Rouwendaal op de WK in Boedapest ook mee aan de 10 kilometer en mogelijk donderdag nog aan de 25 kilometer. Vooraf baalde ze er nog van dat de rustdag al op dinsdag was gepland, maar nu komt het wel goed uit om de knop om te zetten. ,,Het is niet dat ik ergens een foutje heb gemaakt, het was echt mijn lichaam dat even niet meedeed. Misschien komt er nu wat extra spanning op mijn lichaam te staan. Maar dit is zeker niet de start die ik wilde hebben.”