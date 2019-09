Servië pakt Europese volleybaltitel na thriller tegen Turkije

Het was een enorme heksenketel in de Sport Hall van de Turkse hoofdstad Ankara. Het Turkse publiek floot, joelde, schreeuwde en deed er alles aan om Servië uit zijn spel te halen. Hoewel Turkije, dat wordt gecoacht door voormalig Oranje-bondscoach Guidetti, er in de slotfase dicht bij was (13-12-voorsprong in de vijfde set) bleken de Servische vrouwen hun zenuwen beter in bedwang te hebben.



Wereldkampioen Servië prolongeerde daarmee zijn Europese titel. Twee jaar geleden versloeg het land Nederland in de finale.