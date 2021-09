Sensatie in Londen | Joshua raakt alle titels kwijt aan Oesyk: ‘Ik ga niet huilend naar huis’

Anthony Joshua heeft zaterdagavond in het Tottenham Hotspur-stadion in Londen verrassend zijn titels verloren aan Oleksandr Usyk. De Oekraïner mag zich de nieuwe eigenaar noemen van de wereldtitels zwaargewicht bij de bonden WBA (Super), IBO, IBF en WB.

Na een enerverend gevecht over twaalf ronden werd Oesyk door de jury unaniem tot winnaar uitgeroepen op punten: 117-112 116-112 115-113. Het gevecht vond plaats in het voetbalstadion van Tottenham Hotspur, voor ruim 65.000 toeschouwers.



Voor Oesyk was het zijn negentiende overwinning als profbokser in evenzoveel partijen. Het was echter pas zijn derde gevecht in het zwaargewicht. Hij was eerder de onbetwiste wereldkampioen in het cruisergewicht. Oesyk veroverde olympisch goud in het zwaargewicht bij de Olympische Spelen van Londen 2012.

Volledig scherm Oleksandr Oesyk. © Action Images via Reuters

Pas tweede nederlaag voor Joshua

Voor de 31-jarige Brit Joshua was het zijn tweede nederlaag in 26 profduels. Hij was zwaarder en groter en beschikte tevens over een langere ‘reach’ dan zijn opponent, die zich echter door zijn snellere voetenwerk goed staande wist te houden en tevens flink uitdeelde.

Oesyk was na zijn sensationele overwinning in tranen. Hij is na Evander Holyfield en David Haye de derde cruisergewicht die de wereldtitel verovert in het zwaargewicht. ,,Het gevecht liep precies zoals we ons hadden voorgenomen. Er waren wat lastige momenten, maar eigenlijk ben ik geen moment in de problemen gekomen.”

Volledig scherm Oleksandr Oesyk en Anthony Joshua. © EPA

Nauwelijks aanspreekbaar

Joshua was na zijn pijnlijke nederlaag nauwelijks aanspreekbaar. Hij heeft contractueel laten vastleggen dat hij binnen afzienbare tijd recht heeft op een revanchepartij tegen Oesyk. ,,Ik ga vanavond niet huilend naar huis”, zei Joshua. ,,Omdat dit nog steeds oorlog is. Ik kan niet mokken. Dat is tijdverspilling. Er komt een herkansing, honderd procent ja. Honderdtien procent!”

De wereldtitel van de WBC in het zwaargewicht is nog in handen van de Brit Tyson Fury. Hij verdedigt zijn kampioensgordel op 9 oktober in Las Vegas tegen de Amerikaan Deontay Wilder.

Volledig scherm Anthony Joshua en Oleksandr Oesyk. © EPA

Volledig scherm De opkomst van Anthony Joshua. © EPA