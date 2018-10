Seizoen Bendsneyder voorbij door open scheenbeenbreuk in Japan

Samenvatting Van der Poel ook onnavolg­baar in Boom

20 oktober Mathieu van der Poel heeft ook de tweede manche uit de Superprestige veldrijden op zijn naam geschreven. De Europees kampioen was in Boom, evenals een week geleden in Gieten, onnavolgbaar. Een versnelling in de vierde ronde van de race was voldoende om de concurrentie op afstand te rijden.