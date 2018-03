Sedney snel op 200 meter in Gainesville

De Zoetermeerse mag de tijd niet aanvoeren als persoonlijk record en evenmin als behaalde limiettijd voor de EK in Berlijn deze zomer, omdat ze met te veel rugwind liep: 3 meter per seconde in plaats van de toegestane 2 meter.



Noah Schutte liep op de Stanford Invitational een sterke 10.000 meter. De jonge Leidenaar, die traint in het Amerikaanse Portland, eindigde als zesde in 28.34.51. Hij bleef acht seconden verwijderd van de EK-limiet voor Berlijn, die is gesteld op 28.26.00.